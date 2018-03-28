Пожежа у ТЦ у Кемерово: оприлюднено остаточні цифри жертв
За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово загалом загинули 64 особи, натомість зниклих безвісти немає.
Таку заяву зробив заступник голови відомства Владлен Аксьонов, передає "Інтерфакс".
Читайте також: Як гинули люди в кінотеатрі в Кемерово: важливі свідки дали ключові свідчення
"Зниклих безвісти немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", – зауважив він.
Водночас видання додає, що вже "опізнано 27 осіб, щоправда щодо шести ще необхідно провести додаткову експертизу".
До слова, віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов так і не зміг відповісти на питання, чому до Слідчого комітету надійшли заяви про 67 зниклих безвісти.
"Слідча група Слідчого комітету працює відповідно до тих вимог, які у них є. Ми теж бачимо ось ці от невеликі цифри, які не збігаються. Найімовірніше, на якомусь етапі вони будуть зіставлятися, чому Слідчий комітет робить такі висновки. Поки офіційна цифра – 64 загиблих", – зауважив він.
Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.
Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких більшість становлять діти. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.
Вибір редакції
-
Насіров піде на вибори президента, щоб уникнути кримінальної відповідальності, – політологсьогодні , 15:17
-
У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ "Зимова вишня" під час пожежісьогодні , 14:03
-
Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру на пост президентасьогодні , 13:02