Пожежа у ТЦ у Кемерово: оприлюднено остаточні цифри жертв

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово загалом загинули 64 особи, натомість зниклих безвісти немає.

Таку заяву зробив заступник голови відомства Владлен Аксьонов, передає "Інтерфакс".

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"Зниклих безвісти немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", – зауважив він.

Водночас видання додає, що вже "опізнано 27 осіб, щоправда щодо шести ще необхідно провести додаткову експертизу".

До слова, віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов так і не зміг відповісти на питання, чому до Слідчого комітету надійшли заяви про 67 зниклих безвісти.

"Слідча група Слідчого комітету працює відповідно до тих вимог, які у них є. Ми теж бачимо ось ці от невеликі цифри, які не збігаються. Найімовірніше, на якомусь етапі вони будуть зіставлятися, чому Слідчий комітет робить такі висновки. Поки офіційна цифра – 64 загиблих", – зауважив він.