Смертельна пожежа в Кемерово: рятувальники знайшли тіла всіх загиблих

У російському Кемерово рятувальники виявили останки тіл всіх 64 людей, що загинули внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня".

Про це розповів заступник голови МНС Росії Владлен Аксьонов, передає інформаційна агенція ТАСС.

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"Виявлено останки всіх 64 загиблих, їх передано Слідчому комітету", – зазначив він.

За його словами, наразі завершено демонтажні роботи нестійких конструкцій будівлі, а також комплекс заходів щодо недопущення повторних загорань.

Водночас голова МНС Володимир Пучков сповістив про завершення пошукової операції на місці пожежі. Крім того, керівник відомства підкреслив, що у подальшому буде здійснено перегрупування сил, а частина підрозділів продовжить працювати на місці.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Кількість загиблих під час пожежі зросла до 64-ох.



Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" назвав "недбалість і нехлюйство".