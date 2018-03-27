19:52
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Смертельный пожар в Кемерово: спасатели нашли тела всех погибших

651 Читати новину українською
К месту трагедии в Кемерово люди до сих пор сносят цветы
К месту трагедии в Кемерово люди до сих пор сносят цветы / Соцсети

В российском Кемерово спасатели обнаружили останки тел всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом рассказал заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, передает информационное агентство ТАСС.

Читайте также: Директор ТЦ в Кемерово рассказала свою версию причины пожара

"Обнаружены останки всех 64 погибших, они переданы Следственному комитету", – отметил он.

По его словам, сейчас завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний.

В то же время глава МЧС Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара. Кроме того, руководитель ведомства подчеркнул, что в дальнейшем будет осуществлена ​​перегруппировка сил, а часть подразделений продолжит работать на месте.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Число погибших в пожаре возросло до 64-х.

Президент России Владимир Путин среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" назвал "халатность и разгильдяйство".

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Пожар Чрезвычайное происшествие Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сегодня, 18:02 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 101
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 17:40 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
2158
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сегодня, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 794
Как украинцы сделали Савченко героем и теперь сами об этом жалеют
сегодня, 16:00 Как украинцы сделали Савченко героем и теперь сами об этом жалеют
Павло Казарін 1276
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сегодня, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 4584
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук