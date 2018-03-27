Смертельный пожар в Кемерово: спасатели нашли тела всех погибших

В российском Кемерово спасатели обнаружили останки тел всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом рассказал заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, передает информационное агентство ТАСС.

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"Обнаружены останки всех 64 погибших, они переданы Следственному комитету", – отметил он.

По его словам, сейчас завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний.

В то же время глава МЧС Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара. Кроме того, руководитель ведомства подчеркнул, что в дальнейшем будет осуществлена ​​перегруппировка сил, а часть подразделений продолжит работать на месте.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Число погибших в пожаре возросло до 64-х.

Президент России Владимир Путин среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" назвал "халатность и разгильдяйство".