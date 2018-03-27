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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Путин только через два дня дал первый комментарий относительно пожара в Кемерово

590 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / svoboda.org

Президент России Владимир Путин среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, назвал "халатность и разгильдяйство".

Об этом сообщают "РИА Новости".

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Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Что у нас происходит? Ведь это не боевые действия, не неожиданный выброс метана на шахте. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, за разгильдяйства,
— сказал Путин.

Глава Кремля также осмотрел фасад разрушенного огнем здания, возложил цветы возле стихийного мемориала и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Добавим, что из 64 тел погибших во время пожара в Кемерово были опознаны 15. Иностранцев, в том числе украинцев, среди них нет.

Теги: Новости Украины Пожар Новости России Пожар в Кемерово Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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