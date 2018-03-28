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Пожар в ТЦ в Кемерово: обнародованы окончательное количество жертв

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Официальные данные: в результате пожара в ТЦ
Официальные данные: в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня в Кемерово" погибли 64 человека, пропавших без вести нет / Соцсети

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, пропавших без вести нет.

Такое заявление сделал заместитель председателя ведомства Владлен Аксенов, передает "Интерфакс".

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"Пропавших без вести нет. Информацией о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не располагаем", – отметил он.

В то же время издание добавляет, что уже "опознаны 27 человек, правда по шести еще необходимо провести дополнительную экспертизу".

К слову, вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов так и не смог ответить на вопрос, почему в Следственный комитет поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа Следственного комитета работает в соответствии с теми требованиями, которые у нее есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры, что не совпадают. Скорее всего, на каком-то этапе они будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает следующие выводы. Пока официальная цифра – 64 погибших", – отметил он.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых большинство составляют дети. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Жертвы Пожар в Кемерово Новости России Пожар Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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