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Как гибли люди в кинотеатре в Кемерово: важные свидетели дали ключевые показания

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово / Соцсети

В российском Кемерово следователи восстановили картину гибели людей в кинотеатре торгового центра "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта в результате пожара. Во время следственного эксперимента ключевые показания дали важнейшие свидетели события – билетные контролеры кинотеатра Наталья Наймушина и Олеся Богатенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Когда начался пожар, мы заметили, что не работает тревога. Но пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы начали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим. Часть людей стала сразу выбегать, а другая часть медленно собирала вещи. Огонь очень быстро двигался, пошел очень черный и густой дым, нам пришлось идти, люди уже не могли выйти из зала через обычный выход", – убеждают важные свидетели инцидента.

Пожежа, Кемерово, свідки, ТЦ, Зимова вишня, слідчий експеримент

Кроме того, во время восстановления событий свою версию того, что произошло, рассказала и мать погибших в пожаре девочек Вероники и Василисы Трусовых.

"Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к двери, открыли ... За дверью не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", – убеждает женщина.

По ее словам, никакого специального оповещения о том, что произошел пожар в ТЦ, не было.

"Бежать было некуда. Мужчины закрыли двери, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все другие двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой. Когда дети начали терять сознание, решили попытаться бежать. Основная часть детей была уже без сознания. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял сплошной дым. Через 2 шага мужчина потерял сознание. Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале...", – добавляет она.

Пожежа, Кемерово, свідки, ТЦ, Зимова вишня, слідчий експеримент

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента. Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.

Теги: Криминальные новости Жертвы Пожар Пожар в Кемерово Новости России
Источник: 24 Канал
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