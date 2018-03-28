Як гинули люди в кінотеатрі в Кемерово: важливі свідки дали ключові свідчення

У російському Кемерово слідчі відновили картину загибелі людей у кінотеатрі торгового центру "Зимова вишня", яка сталася 25 березня внаслідок пожежі. Під час слідчого експерименту ключові свідчення надали найважливіші свідки події – квиткові контролери кінотеатру Наталія Наймушина та Олеся Богатенко.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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"Коли почалася пожежа, ми помітили, що не працює тривога. Але пішов сильний дим з боку ігрової кімнати. Ми почали забігати до залів і кричати, що треба виходити, горимо. Частина людей стала відразу вибігати, а інша частина повільно збирала речі. Вогонь дуже швидко рухався, пішов дуже чорний і густий дим, нам довелося йти, люди вже не могли вийти із зали через звичайний вихід", – переконують важливі свідки інциденту.

Крім того, під час відновлення подій свою версію того, що сталося, розповіла і мати загиблих у пожежі дівчаток Вероніки та Василіси Трусових.

"Все було, як завжди. Наприкінці сеансу в залі ввімкнули світло. Перші відвідувачі підійшли до дверей, відкрили ... За дверима не було нічого видно від диму, був сильний жар, чулися крики", – переконує жінка.

За її словами, жодного спеціального оповіщення про те, що сталася у ТЦ пожежа не було.

"Тікати було нікуди. Чоловіки закрили двері, заткнули щілини, щоб дим не заходив, всі сіли на підлогу і стали чекати можливої допомоги. Всі інші двері в залі було замкнено. Дихати могли тільки через тканину, змочену водою. Коли діти почали втрачати свідомість, вирішили спробувати бігти. Основна частина дітей була вже без свідомості. Вибили двері запасного виходу, за нею теж стояв суцільний дим. Через 2 кроки чоловік втратив свідомість. Його витягли з коридору. Діти залишилися за дверима в залі…", – додає вона.