Масштабна пожежа в Кемерово сталась через запальничку в дитячій кімнаті

Названа попередня причина масштабної пожежі у Кемерово, що сталась у торговому центрі "Зимняя вишня".

Пожежа у торговому центрі сталась вдень 25 березня.

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За попередніми даними, загинуло щонайменше 7 людей, ще понад 50 вважають зниклими безвісти.

За попередньою версією, вогонь спалахнув в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Таку версію родичам зниклих безвісти повідомив місцевий віце-губернатор.

Попередня версія – що у когось з дітей була запальничка, попередня версія – в цій батутній займання почалося з поролону в батутному басейні, який спалахнув, як порох,

– цитує чиновника "Интерфакс".

Представники МНС Росії повідомили родичам, що поки не можуть дістатися до кінозалів, оскільки там від температури почали "складатися конструкції".

Відомо, що після загорання у приміщенні торгового центру не спрацювала сигналізація та система оповіщення.

Деякі люди у паніці вистрибували з вікон.

Дивіться відео пожежі в торговому центрі Кемерово:

Увага! На відео присутні кадри насильства: