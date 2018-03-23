У В'єтнамі сталася масштабна пожежа: багато загиблих
На півдні В’єтнаму у Хошіміні в житловому комплексі сталася масштабна пожежа загинуло щонайменше 13 людей.
Про це повідомляє Associated Press.
Близько тридцяти людей зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. Трагедія сталась у ХошимІні – одному з найбільших міст країни.
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За попередніми даними, вогонь спалахнув у підвалі хмарочоса. І швидко поширився на всю будівлю. Щоб врятуватися, люди вистрибували з вікон.
Вогонь охопив також парковку поруч з будинком – десятки машин вщент згоріли. Зараз на місці пригоди працюють рятувальники. Наразі причину пожежі не встановили.
Джерело: 24 Канал
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