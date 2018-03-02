Страшна пожежа в Баку забрала життя десятків людей: фото

У результаті сильної пожежі в Республіканському наркологічному центрі в Хатаінському районі міста Баку, за попередніми даними, загинули близько 30 осіб.

Про це повідомляє інформаційне агентство APA з посиланням на попередні дані Об'єднання судово-медичної експертизи і патологічної анатомії.

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За даними агентства, 4 постраждалих в результаті пожежі доставлені в лікарню. МНС і МОЗ Азербайджану поки не повідомили кількість загиблих.

Пожежа в Республіканському наркоцентром, розташованому в Хатаінському районі Баку, виникла в п'ятницю рано вранці. За даними МНС, з палаючої будівлі були евакуйовані 30 осіб. О 7:15 за київським часом пожежа була погашена. Про причини події поки не повідомляється.