Страшный пожар в Баку унес жизни десятков людей: фото

В результате сильного пожара в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку, по предварительным данным, погибли около 30 человек.

Об этом сообщает информационное агентство APA со ссылкой на предварительные данные Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

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По данным агентства, 4 пострадавших в результате пожара доставлены в больницу. МЧС и Минздрав Азербайджана пока не сообщили количество погибших.

Пожар в Республиканском наркоцентре, расположенном в Хатаинском районе Баку, возник в пятницу рано утром. По данным МЧС, из горящего здания были эвакуированы 30 человек. В 7:15 по киевскому времени пожар был потушен. О причинах происшествия пока не сообщается.