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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На набережной Москвы горит огромный корабль: фото и видео

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На Нагатинской набережной в Москве пожар на прогулочном корабле – пламя охватило 1000 квадратных метров.

Как передает ТАСС, судно загорелось вечером, 1 марта, неподалеку торгового центра "Панда-сити" возле проспекта Андропова. К счастью, на корабле людей не было.

"Тушение пожара осложняется тем, что водные источники находятся на расстоянии 1,5 км. Для того, чтобы подать воду, была установлена ​​насосная станция на водоем и прорублена прорубь", — сказал начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

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По предварительной информации, в баке теплохода было около семи тонн топлива. Кроме того, тушение затруднено и тем, что рядом с охваченным огнем теплоходом проходит кабельная сеть освещения, которая долгое время не была отключена — существовала угроза поражения личного состава электрическим током.

Что стало причиной возгорания — пока неизвестно. К тушению привлекли катер МЧС РФ "Полковник Чернышев".

Как известно, прогулочный теплоход "Нерей" был построен в Венгрии в 1963 году.

На набережной Москвы горит прогулочный теплоход "Нерей" — видео

На набережной Москвы горит прогулочный теплоход "Нерей" — видео

Теги: Новости России Фотоновости Пожар Водный транспорт Москва
Источник: 24 Канал
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