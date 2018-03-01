На набережній Москви горить величезний корабель: фото та відео

На Нагатинській набережній у Москві пожежа на прогулянковому кораблі – полум'я охопило 1000 квадратних метрів.

Як передає ТАСС, судно загорілося ввечері, 1 березня, неподалік торгового центру "Панда-сіті" біля проспекту Андропова. На щастя, на кораблі людей не було.

"Гасіння пожежі ускладнюється тим, що водні джерела перебувають на відстані 1,5 км. Для того, щоб подати воду, була встановлена ​​насосна станція на водойму і прорубано ополонку", – сказав начальник головного управління МНС по Москві Ілля Денисов.

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За попередньою інформацією, у баку теплохода було близько семи тонн палива. Окрім того, гасіння ускладнене і тим, що поруч з охопленим вогнем теплоходом проходить кабельна мережа освітлення, яка тривалий час не була відключена – існувала загроза ураження особового складу електричним струмом.

Що стало причиною загоряння – наразі невідомо. До гасіння залучили катер МНС РФ "Полковник Чернишов".

Як відомо, прогулянковий теплохід "Нерей" був побудований в Угорщині у 1963 році.

На набережній Москви горить прогулянковий теплохід "Нерей" – відео

На набережній Москви горить прогулянковий теплохід "Нерей" – відео