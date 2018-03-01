На набережній Москви горить величезний корабель: фото та відео
На Нагатинській набережній у Москві пожежа на прогулянковому кораблі – полум'я охопило 1000 квадратних метрів.
Як передає ТАСС, судно загорілося ввечері, 1 березня, неподалік торгового центру "Панда-сіті" біля проспекту Андропова. На щастя, на кораблі людей не було.
"Гасіння пожежі ускладнюється тим, що водні джерела перебувають на відстані 1,5 км. Для того, щоб подати воду, була встановлена насосна станція на водойму і прорубано ополонку", – сказав начальник головного управління МНС по Москві Ілля Денисов.
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За попередньою інформацією, у баку теплохода було близько семи тонн палива. Окрім того, гасіння ускладнене і тим, що поруч з охопленим вогнем теплоходом проходить кабельна мережа освітлення, яка тривалий час не була відключена – існувала загроза ураження особового складу електричним струмом.
Що стало причиною загоряння – наразі невідомо. До гасіння залучили катер МНС РФ "Полковник Чернишов".
Як відомо, прогулянковий теплохід "Нерей" був побудований в Угорщині у 1963 році.
На набережній Москви горить прогулянковий теплохід "Нерей" – відео
На набережній Москви горить прогулянковий теплохід "Нерей" – відео