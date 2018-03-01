Люди вистрибували з вікон: у Росії загорівся житловий будинок (відео)
У четвер, 1 березня, у місті російському Раменське вранці в багатоквартирному житловому будинку сталася велика пожежа.
Жертвами пожежі стали двоє людей, інформує "Москва24".
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Відомо, що пожежа виникла на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Кірова. За неофіційними даними, однією з причин події називають вибух побутового газу.
Люди рятувалися від диму, вистрибуючи з балконів та вікон.
Після того, як пожежу ліквідували, на сходовій клітці, а також на балконі квартири були виявлені два тіла жінок. Під час пожежі постраждали 11 мешканців будинку, серед яких двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Пожежа у Росії
Внаслідок займання зруйнувалися гіпсокартоні перегородки між 5 суміжними приміщеннями. Загальна площа пожежі становить 40 квадратних метрів.
Жителів пошкоджених кватир тимчасово розмістили в дитячому садочку.
До слова, у вівторок вночі, 6 лютого, у російському місті Артемі у шестиповерховому будинку спалахнула сильна пожежа. Надзвичайна ситуація виникла через те, що мешканець квартири №28 майнив (добував) криптовалюту.