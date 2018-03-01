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Люди вистрибували з вікон: у Росії загорівся житловий будинок (відео)

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Пожежа у Росії
Пожежа у Росії / Screenshot

У четвер, 1 березня, у місті російському Раменське вранці в багатоквартирному житловому будинку сталася велика пожежа.

Жертвами пожежі стали двоє людей, інформує "Москва24".

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Відомо, що пожежа виникла на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Кірова. За неофіційними даними, однією з причин події називають вибух побутового газу.

Люди рятувалися від диму, вистрибуючи з балконів та вікон.

Після того, як пожежу ліквідували, на сходовій клітці, а також на балконі квартири були виявлені два тіла жінок. Під час пожежі постраждали 11 мешканців будинку, серед яких двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Пожежа у Росії
Пожежа у Росії

Внаслідок займання зруйнувалися гіпсокартоні перегородки між 5 суміжними приміщеннями. Загальна площа пожежі становить 40 квадратних метрів.

Жителів пошкоджених кватир тимчасово розмістили в дитячому садочку.

До слова, у вівторок вночі, 6 лютого, у російському місті Артемі у шестиповерховому будинку спалахнула сильна пожежа. Надзвичайна ситуація виникла через те, що мешканець квартири №28 майнив (добував) криптовалюту.

Теги: Жертви Новини Росії Пожежа
Джерело: 24 Канал
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