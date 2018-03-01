Люди выпрыгивали из окон: в России загорелся жилой дом (видео)

В четверг, 1 марта, в городе Раменское утром в многоквартирном жилом доме произошел крупный пожар.

Жертвами пожара стали два человека, сообщает "Москва24".

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Известно, что пожар возник на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кирова. По неофициальным данным, одной из причин происшествия называют взрыв бытового газа.

Люди спасались от дыма, выпрыгивая из балконов и окон.

После того, как пожар был ликвидирован, на лестничной клетке, а также на балконе квартиры были обнаружены два тела женщин. Во время пожара пострадали 11 жителей дома, среди которых двое детей. Пострадавших госпитализировали в больницу.



Пожар в России

В результате возгорания разрушились гипсокартонные перегородки между 5 смежными помещениями. Общая площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Жителей поврежденных квартир временно разместили в детском саду.

К слову, во вторник ночью, 6 февраля, в российском городе Артеме в шестиэтажном доме вспыхнул сильный пожар. Чрезвычайная ситуация возникла из-за того, что житель квартиры №28 майнил (добывал) криптовалюту.