Во Вьетнаме произошел масштабный пожар: много погибших
На юге Вьетнама в Хошиминіе в жилом комплексе произошел масштабный пожар, погибли по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Около тридцати человек получили повреждения различной степени тяжести. Трагедия произошла в Хошимине – одном из крупнейших городов страны.
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По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвале небоскреба и быстро распространился на все здание. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон.
Огонь охватил также парковку рядом с домом – десятки машин сгорели дотла. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пока причину пожара не установили.
Источник: 24 Канал
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