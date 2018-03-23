Во Вьетнаме произошел масштабный пожар: много погибших

На юге Вьетнама в Хошиминіе в жилом комплексе произошел масштабный пожар, погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Около тридцати человек получили повреждения различной степени тяжести. Трагедия произошла в Хошимине – одном из крупнейших городов страны.

Читайте также: Страшный пожар в Баку унес жизни десятков людей: фото

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвале небоскреба и быстро распространился на все здание. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон.

BREAKING: Police and fire officials say a fire at a condominium complex in Vietnam's Ho Chi Minh City has killed 13 and injured 27. — The Associated Press (@AP) 23 березня 2018 р.

Огонь охватил также парковку рядом с домом – десятки машин сгорели дотла. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пока причину пожара не установили.