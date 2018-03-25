Крупный пожар в Кемерово произошел из-за зажигалки в детской комнате

Названа предварительная причина масштабного пожара в Кемерово, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня".

Пожар в торговом центре произошел днем ​​25 марта.

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По предварительным данным, погибли по крайней мере 7 человек, еще более 50 числятся пропавшими без вести.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Такую версию родственникам пропавших без вести сообщил местный вице-губернатор.

Предварительная версия – что у кого-то из детей была зажигалка, предыдущая версия – в этой батутной возгорание началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох,

– цитирует чиновника "Интерфакс".

Представители МЧС России сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинотеатров, поскольку там от температуры начали "складываться конструкции".

Известно, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.

Некоторые люди в панике выпрыгивали из окон.

Смотрите видео пожара в торговом центре Кемерово:

Внимание! На видео присутствуют кадры насилия: