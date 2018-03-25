Крупный пожар в Кемерово произошел из-за зажигалки в детской комнате
Названа предварительная причина масштабного пожара в Кемерово, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня".
Пожар в торговом центре произошел днем 25 марта.
Читайте также: Во Вьетнаме произошел масштабный пожар: много погибших
По предварительным данным, погибли по крайней мере 7 человек, еще более 50 числятся пропавшими без вести.
По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
Такую версию родственникам пропавших без вести сообщил местный вице-губернатор.
Предварительная версия – что у кого-то из детей была зажигалка, предыдущая версия – в этой батутной возгорание началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох,
– цитирует чиновника "Интерфакс".
Представители МЧС России сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинотеатров, поскольку там от температуры начали "складываться конструкции".
Известно, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.
Некоторые люди в панике выпрыгивали из окон.
Смотрите видео пожара в торговом центре Кемерово:
Внимание! На видео присутствуют кадры насилия: