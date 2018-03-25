Пожар в Кемерово: число жертв возросло, опубликованы списки пропавших без вести

В торговом центре "Зимняя вишня", находящегося в российском городе Кемерово, произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек.

Днем 25 марта стало известно, что в торговом центре в городе Кемерово произошел крупный пожар.

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Очевидцы публиковали в соцсетях жуткие кадры с места происшествия.

В Кемерово пожар в торговом центре

По предварительной информации, возгорание произошло в детском батутном бассейне, в результате поджога поролонового наполнителя.

Сначала сообщалось о 4 погибших детях, впоследствии появилась информация, что погибших не менее пяти.

По состоянию на вечер воскресенья известно, что пожар до сих пор не удалось потушить, число жертв возросло до 7 человек, а пропавших без вести более 50 человек, пишет "Медуза".

В соцсетях публикуют списки людей, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре.