Пожежа у Кемерово: кількість жертв зросла, опубліковані списки зниклих безвісти

У торговому центрі "Зимняя вишня", що в російському місті Кемерово, сталась масштабна пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 7 людей.

Вдень 25 березня стало відомо, що у торговому центрі у місті Кемерово сталась масштабна пожежа.

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Очевидці публікували у соцмережах моторошні кадри з місця події.





У Кемерово пожежа в торговому центрі

За попередньою інформацією, загорання сталось в дитячому батутному басейні, внаслідок підпалу поролонового наповнювача.

Спершу повідомлялось про 4 загиблих дітей, згодом з'явилась інформація, що загиблих щонайменше п'ятеро.

Станом на вечір неділі відомо, що пожежу досі не вдалось загасити, кількість жертв зросла до 7 осіб, а зниклими безвісти вважають понад 50 людей, пише "Медуза".

У соцмережах публікують списки людей, які зникли безвісти внаслідок пожежі у торговому центрі.