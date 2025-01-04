Президент Азербайджану вимагав від Кремля вибачень, компенсацій та покарання винних в імовірному збиттю літака поблизу Грозного. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Путін намагається уникнути того, що хоче від нього Алієв.

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Алієв хоче крові

Яковенко наголосив, що очільник Кремля три рази телефонував президенту Азербайджану, тому що хоче непублічно загладити цей конфлікт.

Алієв хоче крові – не особисто Рамзана Кадирова, але людей, наближених до нього,

– зауважив він.

Тому що серед винних у трагедії, за словами журналіста, очевидно, це диспетчер – колишній футболіст та улюбленець Кадирова, якого той влаштував на гарну посаду. Але ця людина не вміє нічого іншого як бити по м'ячу, тому він не попередив пілотів, що відбувається операція "Килим" і що аеропорт у Грозному закритий. Тим самим він створив ситуацію, що спричинила катастрофу.

Також, на думку Яковенка, винний розрахунок ППО, який переплутав пасажирський лайнер з дроном. За всіма параметрами це не порівнювані об'єкти, і те, що вони переплутали їх, свідчить про профнепридатність цього розрахунку протиповітряної оборони.

Крім того, "відзначився" племінник глави Чечні, який є головою ради безпеки республіки, і якого Кадиров "примудрився" нагородити як раз за "операцію щодо збиття літака".

Є певна кількість очевидних винуватців, крові яких Алієв буде вимагати від Путіна. А для нього таке приниження Кадирова – дуже небажане. Важко спрогнозувати дії очільника Кремля, але він, імовірно, зуміє вивернутись з цієї ситуації,

– підкреслив він.

Путін, можливо, спробує залити цей конфлікт грошима. Також він може, на думку опозиціонера, розповісти, що нібито "українські дрони" створили ситуацію, яка призвела до стрільби та влучання у пасажирський літак. Крім того, він може сказати, що когось покарали, кого призначать винними. А реальні винуватці напевно зможуть уникнути відповідальності.

Чи схоче Алієв далі принижувати очільника Кремля, чи задовольниться черговою його імітацією, не відомо. Однак такого приниження Путін не відчував ніколи,

– відзначив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, що ведучий каналу “Ходорковський Live” Сергій Асланян оцінив дії Алієва. За його словами, президент Азербайджану як дипломат поставив капкан Путіну. Той знає, що нібито "за нього весь світ", але з'ясувалося, що це не так. Алієв, на думку Асланяна, "чудово поставив шах, а зараз ставить мат" Путіну, і він буде змушений заплатити за цей інцидент.