Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає покарання винних в авіакатастрофі, що створює для Путіна великі проблеми. Це 24 Каналу зауважив ведучий каналу “Ходорковський Live” Сергій Асланян.

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Путін не відбудеться "співчуттями"

Сергій Асланян зазначив, що Путін ще жодного разу ні в кого не просив вибачення. Лист зі "співчуттями" писався дуже довго, щоб раптом не визнати причетність Росії до збиття літака. Однак так званий очільник Кремля все одно не уникне проблем.

Алієв як дипломат поставив капкан. Путін знає, що нібито "за нього весь світ". А зараз з'ясувалося, що весь світ не за нього. Алієв чудово поставив йому шах, а зараз ставить мат. Путін нічого не може з цим зробити, він поки не перепросив, але йому доведеться це зробити. А ще заплатити, "співчуттями" він не відбудеться,

– сказав він.

Азербайджанський лідер вимагатиме у Росії покарання винних. Найімовірніше, там покарають, наприклад, молодшого техніка, який у цей момент повинен був провести регламентне обслуговування на приладах. Тому що карати свого чергового племінника самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров не буде. Диспетчером літака був футболіст, який грав у клубі чеченського терориста.

Нагадаємо, Путін телефонував президенту Азербайджану й обговорив з ним падіння літака компанії AZAL. Диктатор перепросив в Алієва, що "інцидент з азербайджанським літаком стався у повітряному просторі Росії". Тобто він прямо не визнав, що саме російські сили ППО збили літак. У неділю, 29 грудня, Путін та Алієв вдруге провели телефонну розмову.

Ільхам Алієв заявив в інтерв'ю, що в перші дні після катастрофи в Азербайджані "не чули від Росії нічого, окрім безглуздих версій". Лідер Азербайджану вимагає у Кремля визнати провину, покарати винних і виплатити компенсацію.