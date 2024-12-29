Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зазначається, що попередня розмова президентів відбулася днем раніше – 28 грудня.

Читайте також Майже 40 загиблих, літак міг збити ЗРК росіян: головне про авіакатастрофу в Казахстані 25 грудня

Путін та Алієв провели ще одну телефонну розмову

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путін і Алієв провели телефонну розмову і "продовжили обговорення питань, пов'язаних з катастрофою літака".

Варто зазначити, що заява прессекретаря Путіна з'явилася на тлі виходу інтерв'ю Ільхама Алієва для телебачення Азербайджану. У ньому Алієв заявив, що в перші дні після катастрофи в Азербайджані "не чули від Росії нічого, окрім безглуздих версій".

Також лідер Азербайджану висунув вимоги до Росії, адже саме її звинувачують у збитті літака, який розбився в Казахстані під час рейсу до Грозного. Алієв вимагає від Росії визнати провину, покарати винних та виплатити компенсацію.

Нагадаємо, під час попередньої телефонної розмови Путін перепросив у Алієва, що "інцидент з азербайджанським літаком стався у повітряному просторі Росії". Кремлівський диктатор також цинічно висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав одужання пораненим.