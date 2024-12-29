Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что предыдущий разговор президентов состоялся днем ранее – 28 декабря.

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Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Алиев провели телефонный разговор и "продолжили обсуждение вопросов, связанных с катастрофой самолета".

Стоит отметить, что заявление пресс-секретаря Путина появилось на фоне выхода интервью Ильхама Алиева для телевидения Азербайджана. В нем Алиев заявил, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане "не слышали от России ничего, кроме бредовых версий".

Также лидер Азербайджана выдвинул требования к России, ведь именно ее обвиняют в сбивании самолета, который разбился в Казахстане во время рейса в Грозный. Алиев требует от России признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию.

Напомним, во время предыдущего телефонного разговора Путин извинился перед Алиевым, что "инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России". Кремлевский диктатор также цинично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.