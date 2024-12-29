Лидер Азербайджана требует от Москвы "наказать виновных" в авиакатастрофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чего хотят в Баку

Лидер Азербайджана выдвинул требования к России, ведь именно ее обвиняют в сбивании самолета, который разбился в Казахстане во время рейса в Грозный.

Признать свою вину, своевременно попросить прощения перед Азербайджаном – это были меры и шаги, которые необходимо было принять. К сожалению, первые 3 дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий,

– сказал Алиев.

Он требует от России признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию. В то же время точной причины катастрофы еще не установили, однако российские телеграм-каналы почти сразу начали намекать, что это работа российской противовоздушной обороны. Россия не хочет брать на себя ответственность и всячески пытается этого избежать.

Точную причину авиакатастрофы установят после вскрытия черных ящиков.