Бывший высокопоставленный чиновник разведки США Норман Рул в интервью для 24 Канала рассказал, чего на самом деле хочет Владимир Путин, а также, на что готово новое руководство США, чтобы достичь соглашения о прекращении огня. К слову, сам Путин заявил, что Россия в 2025 году продолжит достигать целей "сво".

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Почему Путин хочет прекращения огня

Российский диктатор на ежегодной прямой линии заявил, что якобы будет готов к компромиссу по Украине. Впрочем, его желания базируются только на собственных условиях, которые никак нельзя считать компромиссом.

Путин точно готов к прекращению огня на своих условиях, что означало бы существенное поражение Украины и окончательное отделение ее территорий. Он хочет лишить Украину возможности вступить в ЕС и НАТО, чтобы избежать выплаты репараций, которые Россия должна украинскому народу. "Компромисс" Путина не будет стоить России ничего,

– отметил Норман Рул.

Экс-чиновник разведки также добавил, что Дональд Трамп "серьезно настроен" достичь соглашения о прекращении огня. Кит Келлог, которого Трамп избрал спецпредставителем по вопросам Украины и России, также всячески будет помогать в этом новоизбранному президенту США.

"Но достижение прекращения огня будет сложным. Россия, скорее всего, будет затягивать этот процесс. Президент Трамп искренне готов сделать все возможное, чтобы достичь этого быстро, но условия России будут достаточно жесткими", – подчеркнул Рул.

Американская сторона прежде всего хочет достичь прекращения огня для минимизации количества жертв среди гражданских и военных. В то же время, чтобы это произошло, именно Россия должна пойти на серьезные уступки и придерживаться определенных условий. Но Кремль хочет временного "перемирия" лишь для паузы, которая позволит ему выиграть время для разбитой экономики и восстановления потенциала армии.

"У Путина, безусловно, есть причины добиваться прекращения огня. Особенно, если это позволит ему разрушить единство Запада в отношении Украины, отменить санкции, а также заставить Украину согласиться на территориальные уступки", – объяснил экс-чиновник разведки США.

Пойдет ли Путин на условия Трампа

Поэтому Владимир Путин, вероятно, радостно согласится на любую сделку администрации Трампа, которая позволит ему сохранить за собой оккупированные территории и сделает Украину слабее.

Он попытается получить самую выгодную сделку. Мы должны ожидать того, что риторика Кремля сейчас будет направлена на то, чтобы уменьшить количество уступок, на которые готов пойти Путин. Но в конце концов Путину придется остановиться и восстановить свою армию, а это займет время,

– отметил Рут.

Есть определенные сомнения, что российский диктатор прямо отклонит предложения Дональда Трампа по остановке огня. Вместо этого он будет предлагать такие условия, что будут затягивать переговорный процесс, чтобы, опять же, иметь больше времени для восстановления собственного потенциала.