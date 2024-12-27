Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Sky News Шон Белл, назвав "кнутом" эскалацию участия США в войне. Также он предположил, чьи войска будут более эффективными для безопасности Украины – читайте все дальше.

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Что станет самой интересной частью работы Трампа

Война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы, считает спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Также The Wall Street Journal предполагает, что Дональд Трамп может вооружить Украину до зубов, если она согласится на прекращение огня. Какие сейчас есть шансы на завершение боевых действий уже этой зимой?

Хотя Дональд Трамп еще не президент, во многом с действующим президентом США покончено. Король "умер", да здравствует новый король. Президент Байден уже отходит от власти. Новоизбранный президент Трамп вступит в должность 20 января.

И самая странная вещь в американской системе заключается в том, что есть такой период – переходный, когда кажется, что в США нет реальной власти.

Сейчас все ждут прихода к власти Трампа, потому что он сказал, что закончит войну в Украине за 24 часа. И, конечно, теперь, когда он победил на президентских выборах, все задаются вопросом, как он это сделает. Суровая реальность заключается в том, что, что бы не говорил президент Трамп, что он решит многие мировые проблемы, на самом деле он всех их не решит.

Но то, что он сделал, было четкой демонстрацией того, на чем он сосредоточился, каково его намерение. И я думаю, что четкий месседж заключается в том, что президент Байден стремился избежать поражения Украины в войне. Очень очевидно, что президент Трамп стремится остановить войну.

Прекращение огня обычно происходит лишь тогда, когда обе стороны заинтересованы в этом. Похоже, что президент Зеленский более открыт к идее завершения боевых действий, но, конечно, ни мне, ни многим западным аналитикам не понятно, почему россияне должны были бы согласиться на это.

Дело в том, что войска Путина достигают прогресса. Они движутся вперед, несмотря на огромные потери. Итак, какой смысл для России вообще вступать в переговоры?

И это, по моему мнению, будет самой интересной частью работы новой администрации Трампа.

Что будет, если Россия не понесет наказание за войну

Я также имел возможность поговорить с бывшим советником Трампа по национальной безопасности, послом Джоном Болтоном. Он уверен, что Владимир Путин согласится с предложением Трампа по Украине, ведь, по мнению Болтона, это был бы лучший выход для него. Прав ли он?

Единственный человек, который знает это, – это сам Путин. Сейчас меня беспокоит то, что все, кажется, пытаются найти решение для Владимира Путина, и это означает его умиротворение. Это означает каким-то образом вознаградить его за войну в Украине.

И если Запад хочет вознаградить Путина, то это будет иметь глубокие последствия для нашей глобальной безопасности в будущем не только с учетом того, что Россия почувствует себя победителем, но и потенциально для Северной Кореи, Ирана, Китая, других стран.

Они почувствуют, что Запад закрывает глаза, если какая-то страна решит вторгнуться в соседнюю.

Я думаю, что вопрос здесь должен заключаться в том, что Путин незаконно вторгся в Украину. Это не должно сойти ему с рук. Если это произойдет, то это будет не последний раз, когда агрессивный сосед решит вторгнуться в другую страну.

Важность безопасности после прекращения огня

По данным The Politico, европейские лидеры обсуждают возможность переброски миротворческих сил в Украину в случае подписания соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией. Что вы думаете о такой идее?

Было интересно смотреть интервью Зеленского, которое он дал Sky News несколько недель назад, потому что это был первый раз, когда я слышал, как он откровенно говорил о том, что нужно для того, чтобы война закончилась.

Один из вопросов неизбежно возник по поводу территории. И президент Зеленский был очень четким, что для Украины важнее ее люди, народ, а не территории.

Территории могут приходить и отходить, а украинский народ является жизненно важным для будущего вашей гордой нации. И поэтому это была одна из вещей, которую он считал самой важной.

Что касается долгосрочных гарантий безопасности, он сказал, что вполне очевидно, что Путин не остановится. И одна из вещей, которую западные лидеры должны были оценить, – это то, что, чтобы не подписал президент Путин, он не остановится. Поэтому должна быть введена надежная договоренность о безопасности.

Президент Зеленский сослался на Будапештский меморандум 1994 года. Сейчас многие на Западе пытались бы игнорировать это, но суровая реальность заключается в том, что США, Великобритания и Россия обязались гарантировать суверенитет Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

И все же, когда через 20 лет Россия вторглась в Крым, а через 28 осуществила полномасштабное вторжение, Запад на самом деле не отреагировал соответственно.

Президент Зеленский очень четко дал понять, что без наличия определенной формы надежной договоренности о безопасности невозможно обеспечить мир. И я думаю, что одна из причин, почему Запад рассматривает различные сценарии, заключается в том, что НАТО может быть вариантом. Но я могу предположить, что нет.

Существуют ли двусторонние или трехсторонние договоренности по безопасности, которые можно ввести? И как можно убедиться, что новая граница, где бы она ни была между Россией и Украиной, контролируется и обеспечивается войсками, и ООН может реализовать это? Я подозреваю, что именно поэтому этот разговор попал в газеты.

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Чьи войска будут более эффективными для безопасности Украины

Ведется много разговоров о 40 тысячах миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине. С вашей точки зрения, сколько войск нужно для надлежащего обеспечения такой длительной демилитаризованной зоны?

Это зависит от того, что вы имеете в виду под обеспечением прекращения огня. Для того чтобы убедить Россию остановиться, Украине нужны сотни тысяч войск.

На мой взгляд, очень маловероятно, что Путин остановится только потому, что западные союзники считают, что он должен это сделать.

Я думаю, что он увидел слабость. В будущем он продолжит продвигаться в Украину, и, возможно, не только в Украину. И поэтому вопрос стоит не столько в том, сколько войск, а в том, каким является политическое обязательство Запада относительно того, чтобы Россия не имела возможности снова прийти и напасть на Украину.

Я подозреваю, что история показала, что Вооруженные Силы ООН не всегда настолько сильны в военном плане, как, возможно, нам бы хотелось. А вот наличие военных баз на территории Украины, например, американской, французской базы или базы Великобритании может означать, что на самом деле в Украине будет постоянное военное присутствие. Следовательно, нападение на Украину будет нападением на эти страны.

Я подозреваю, что это будет гораздо более надежным способом защиты Украины в долгосрочной перспективе, чем наличие очень-очень больших и потенциально неэффективных сил ООН, которые патрулируют границу.

То есть вы считаете, что только постоянное военное присутствие Запада в Украине было бы надежной гарантией безопасности для нее?

Если мы вспомним историю, то вы сразу скажете мне, что российское вторжение в Украину – это лишь последний эпизод из 300-летних попыток России завоевать Украину, вторгнуться, пытаясь избавиться от украинского языка, культуры, народа, истории и наследия.

Поэтому то, что новоизбранный президент США заявляет, что собирается заканчивать войну, не означает, что угроза со стороны Владимира Путина исчезнет. Я подозреваю, что так будет продолжаться и в дальнейшем, и поэтому должно быть что-то гораздо надежнее, чем просто подпись на листе бумаги или несколько тысяч миротворческих сил, которые патрулируют границу.

Должно быть что-то значительно крепче, если Украина хочет иметь уверенность в восстановлении и создании нового будущего для себя, основанного на фундаменте этого очень сложного эпизода в своей истории.

Согласится ли Путин прекратить боевые действия

Верите ли вы, что Трамп способен убедить Путина согласиться с предложением прекращения огня?

Для прекращения огня надо либо вести переговоры, либо навязывать решение. Интересно посмотреть, как президент Трамп захочет вести переговоры, но, конечно, он знает, что Путин будет добиваться отмены всех различных ограничений, в частности санкций, которые были наложены на Россию.

Путин, вероятно, захочет их снять, вернуться к нормальной жизни и иметь благоприятный статус. Он предпочтет много вещей, которые Запад будет неохотно предоставлять.

Было бы интересно, если бы президент Трамп навязал бы Путину свои условия, какие рычаги влияния он имеет на Путина. И это, по моему мнению, самое интересное.

И только россияне смогут рассказать, насколько разрушительной стала эта война для российской экономики. Речь идет не только об огромном увеличении расходов на оборону. Мы понимаем, что сейчас они выросли почти до трети всех российских расходов.

На что Россия уже не тратит деньги, как это делала раньше? Россия понесла огромное количество жертв, большая часть ее трудоспособного населения сбежала или теперь сильно пострадала от этой войны.

Понадобится целое поколение, чтобы оправиться от этого. Кроме того, как мы видели на примере Сирии, есть и другие части мира с российским военным участием, которые сейчас разваливаются, и Россия не имеет возможности справиться со всеми ими. Так что вполне возможно, что Путин ищет компромисс и на самом деле, при условии надлежащих переговоров, может согласиться оставить за собой оккупированные территории, сухопутный мост между Россией и Крымом и сам полуостров.

Возможно, этого будет достаточно, чтобы Путин объявил о победе в России, а также успокоил свое желание дальнейших атак против Украины.

Но, опять же, я очень обеспокоен, потому что любые переговоры такого типа неизбежно вознаградят Путина за его российские авантюры. Это может иметь долгосрочные последствия, как только Россия оправится от этой последней широкомасштабной войны.

У Трампа в отношении Путина есть "кнут" и "пряник"

И какие рычаги влияния на Владимира Путина в России до сих пор есть у Дональда Трампа?

Один из способов заключается в том, что есть "кнут" и "пряник". Так что на "прянике" он вполне может предложить варианты для возвращения Путина на международные мировые торговые пути и потенциального избавления от части санкций.

Я думаю, что самое интересное – это "кнут". Очевидно, что если бы с начала войны НАТО и США непосредственно присоединились к поддержке Украины, то Россию остановили бы на месте. Россия надеялась одержать победу за считанные дни еще в феврале 2022 года, но этого не произошло. И Украина оказалась очень-очень смелым и стойким противником.

Россия постепенно захватывала территорию, но на этом пути понесла огромные потери. Если Запад вмешается, Владимир Путин знает, что у его сил не будет никаких шансов.

Поэтому вполне возможно, что "кнут" президента Трампа будет заключаться в том, что он на самом деле согласится на эскалацию участия США в войне.

Я думаю, что действительно интересно то, что Запад на каждом шагу беспокоится о том, что происходит эскалация, когда он предоставляет противотанковое оружие, танки, ракеты большой дальности, а затем истребители.

Дело в том, что Россия использовала все это оружие для нападения на Украину. Поэтому не так разумно Западу предоставлять Украине эквивалентный пакет оружия для борьбы против России. Но почему-то Путин удачно сформулировал это как эскалацию, а не просто эквивалент в ответ. Поэтому я думаю, что новоизбранный президент Трамп вполне может в конечном итоге оказать давление на Путина, если он будет угрожать эскалацией участия США в этой войне.

Трамп не поддерживает удары по России

В своем интервью The Times Трамп заявил, что не поддержит разрешение США на то, чтобы Украина использовала ракеты ATACMS по территории России. Это шаг навстречу Путину, чтобы организовать переговоры?

Очень трудно сказать. Перед своим первым президентским сроком он говорил, что собирается вести непрерывную войну с Мексикой. Также говорил, что принесет мир на Ближний Восток и справится с "ядовитым человечком" в Северной Корее.

Суровая реальность заключается в том, что он не смог довести ни одну из этих вещей до конца. Но это дало четкое представление о его намерениях.

Если отойти от риторики Трампа и его советников, то очевидно, что он хочет положить конец этой войне. Он говорит Путину, что готов говорить.

Сейчас никто, тем более Трамп, не захочет демонстрировать публике свои "карты" для переговоров. Что он захочет сделать? Продемонстрировать готовность к переговорам и привлечь к этим переговорам Путина.

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Я не думаю, что Трамп захочет, чтобы его воспринимали как слабого глобального лидера. Это совсем не то наследие, которое он желает.

Думаю, что Трамп пытается продемонстрировать Путину, что он готов говорить. Это неплохой шаг на данном этапе. Проблема в том, что нам придется подождать до 20-х чисел января, чтобы точно выяснить, что это значит.

Что будет, если Путин не захочет переговоров

Если Владимир Путин отклонит предложение Трампа относительно Украины, то ожидаете ли вы, что Трамп пойдет в эскалацию против России?

Трамп дал понять, что члены НАТО не могут просто наслаждаться защитой Америки, если не будут за это платить. Когда он впервые стал президентом, то только треть стран НАТО платила свои 2%.

Сейчас более двух третей стран НАТО платят 2%. Но еще есть значительная часть стран, включая Канаду, Испанию и Италию, которые все еще не могут достичь этой отметки.

И я совсем не удивлюсь, если Трамп сделает очень четкое заявление, что США сосредоточены на Китае. Именно там будут торговые войны. Тогда Трамп посмотрит на Европу и скажет, что Россия на вашей границе.

Я подозреваю, что он захочет заставить Европу сосредоточиться на борьбе против России. И будет использовать это как пример, почему им нужно увеличить свои расходы на оборону и значительно серьезнее относиться к своей военной роли.

Но как все будет развиваться – увидим.