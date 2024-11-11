Каждые 24 часа мы действительно приближаемся к миру, но какой будет его цена, пока не знает никто. История говорит нам, что ни разу умиротворение диктатора добра не приносило, пишет 24 Канал.

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Существует 2 плана Трампа завершить войну за 24 часа

В своей предвыборной и послевыборной речи Трамп, упоминая войны, разгорающиеся по миру, заявил, якобы собирается их остановить. Сейчас существует 2 плана, как новоиспеченный президент США планирует завершить войну в Украине:

первый, связан с его напарником Джей Ди Вэнсом . Этот план предусматривает замораживание войны на нынешней линии разграничения, а Украину заставили бы соблюдать нейтралитет без очевидных гарантий безопасности или ограничений для Владимира Путина;

. Этот план предусматривает замораживание войны на нынешней линии разграничения, а Украину заставили бы соблюдать нейтралитет без очевидных гарантий безопасности или ограничений для Владимира Путина; второй план, которому Украина, вероятно, отдает предпочтение, был изложен в издании Wall Street Journal бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. Он сосредотачивается на усилении военной и финансовой поддержки для Украины, как фактора, что будет сдерживать Москву, но оставляя открытой перспективу членства в НАТО.

Многое может зависеть от того, какому плану захочет отдать предпочтение Трамп. В The Economist пишут, что Трамп точно не захочет быть автором и владельцем поражения Украины. Впрочем, вероятнее всего, он потребует от Украины чего-то взамен. Его гораздо меньше будут волновать любые либеральные ценности.

Все это – на фоне тяжелой ситуации на фронте. В одном из вариантов именно британские войска должны патрулировать буферную зону в 1200 километров. Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить линию разграничения между российской и украинской армиями.

Детали плана появились после того, как Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка достичь мира путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы. Этот план является одним из нескольких, рассматриваемых Трампом, который заявил, что начнет мирные переговоры еще до вступления в должность президента в январе.

Умиротворение – не выход

В 1994 году Украину заставили подписать Будапештский меморандум, чтобы способствовать глобальной безопасности. США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Впрочем, как окажется через 30 лет, за маской защиты мира было позорное лицо умиротворения.

Вместо серьезных усилий по глобальному контролю над ядерным оружием, настоящим императивом, кажется, было желание со стороны американских чиновников склонить Россию к присоединению к западному демократическому миру. Так, Будапештское соглашение было дипломатической игрой, в которой оружие передавалось от слабого государства к более сильному с имперскими претензиями. Главным образом для того, чтобы успокоить неуверенность России относительно "паритета" с США в своих ядерных запасах.

В апреле 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, где говорили о перспективах расширения. Германия и Франция не желали портить отношений с Россией, поэтому Грузии и Украине отказали. Пообещали "открытые двери", но без плана действий.

Это не политика защиты или обороны, это – политика умиротворения, которая не сработала, а лишь польстила агрессору и показала: западный мир боится слова "эскалация" больше, чем выжигания земли на территории крупнейшей страны Европы.

Именно в 2014 году Украина вспомнит о Будапештском меморандуме, но реакция коллективного Запада будет слабой. 8 лет войны мир будет пытаться умиротворять диктатора различными способами – недостаточным количеством санкций и небольшой поддержкой Украины. В который раз Будапештский меморандум вспомнит президент Зеленский в Мюнхене на конференции по безопасности, за несколько дней до полномасштабной войны.



Владимир Зеленский / Getty Images

Таким образом, политика умиротворения дала свой результат: Россия вторглась в Украину, даже не скрывая этого квазиреспубликами или "зелеными человечками". Разве что немного завуалировав все псевдоисторией.

Автократические режимы мира следят за этим и делают свои выводы. Они создают своеобразную "ось зла", где Кремль объединяет вокруг себя Иран и Северную Корею, где Китай стоит в стороне, но предлагает инициативы, выгодные России или помогает удержать госбюджет страны-агрессора, создавая зависимость рубля от юаня.

Война в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, угрозы Южной Корее от наращивающей силы КНДР. США все еще остается глобальным оплотом демократии – помогая ей, но не спасая сполна. И пока союзники колеблются, сможет ли Украина победить, пока Трамп разрабатывает свои "планы победы", Кремль тратит на войну в Украине больше, чем 4 российские регионы получают средства за год. Российский диктатор говорит умирать за свои безумные идеи, и россияне идут на верную смерть.

Поэтому сутки – это много. В Украине это – время, за которое кто-то продолжает жить и бороться, а кто-то погибает на фронте, отстаивая украинскую независимость или защищая своих детей, или дома, не успев проснуться от сигнала воздушной тревоги. Сутки – это то, чем мы меряем будущее, так как планировать на дольше теперь не получается.

Прошло уже 5 суток по киевскому времени, с тех пор как мы проснулись в новых реалиях. Окружение Трампа рассматривает по меньшей мере 2 "плана мира", качаясь на чашах весов от сдачи Украины агрессору до накачки нашей страны вооружением, но война до сих пор продолжается.

Однажды утром проснемся, и до мира будет всего 24 часа, а мы еще не будем знать этого. Однако какими будут эти сутки – зависит прежде всего от нас.