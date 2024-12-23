Пекин и Москва могут "завалить" любое опасное для них решение, выдвинутое на голосование, поскольку являются постоянными представителями в Совбезе ООН. Больше 24 Каналу рассказал политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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Россия и Китай чувствуют вседозволенность

Как отметил политолог, ООН давно превратилась в место глубоких высказываний беспокойства и стендапов постоянного представителя России Василия Небензи. Организация вообще не выполняет свой основной функционал по Украине.

Сложно даже вспомнить заявления, которые завершились конкретными действиями. Так, на них опираются решения Генассамблеи в юридической практике, когда подают иски против России. Также международные суды используют дефиниции. Стоит вспомнить и санкции, которые вводят против страны-агрессора, Китая и Ирана.

Но одних слов против этих стран недостаточно. Они прекрасно знают, что за словами, особенно сказанными на полях ООН, ничего не будет,

– отметил Олег Лесной.

Любое решение, которое гипотетически будет представлять опасность для кого-то из этих стран, может быть не проголосованным. Ведь Россия и Китай являются постоянными представителями в Совбезе ООН, и легко могут "завалить" голосование.

Это место не для дискуссий. Это место просто для заявлений,

– объяснил Лесной.

По его мнению, Москва и Пекин сходят с ума, потому что их должным образом не приказывают. Они понимают, что могут делать все что угодно, и им пока ничего за это не будет. Страдают не лидеры государств, а юниты, которых много, и их это устраивает.

Отметим, что в 15-й пакет санкций против России, Евросоюз добавил китайских физических и юридических лиц, что вызвало негативную реакцию Пекина.