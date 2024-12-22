Отмечается, что на этой неделе Трамп направил послание президенту Зеленскому. В нем содержался призыв "начать думать о прекращении огня и отказе от всех временно оккупированных Россией территорий", передает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Трамп направил послание Зеленскому

По словам республиканца, которые цитирует издание, украинской власти приятно говорить о возвращении территорий, но, якобы, там нечего возвращать. От некоторых городов, говорит Трамп, не осталось ни одного целого здания. Политик считает, что разрушенные в боях населенные пункты будут нуждатся 110-летней реконструкции.

В то же время несколько европейских источников на условиях анонимности рассказали El Pais, что сигналы от Трампа Киеву не являются негативными. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что генерал Кит Келлог, который назначен специальным представителем США по вопросам Украины, якобы публично похвалил новые пакеты вооружений от администрации президента Джо Байдена. Речь идет о том, что Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы. Ему важно не выглядеть лузером.

Кроме того, европейцы убеждают новоизбранного президента США, что мирные переговоры на условиях России развяжут руки Ирану и Китаю.

Между тем украинский источник подчеркнул, что Трамп еще не принял решение, он постоянно говорит разные вещи, поэтому важно действовать сейчас и передавать наши послания.

К слову, ранее Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в прекращении войны России против Украины, хотя ситуация, по его словам, остается тяжелой и ужасной.