Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг новоизбранного президента США в Палм-Бич во Флориде.

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Что сказал Трамп об уступках украинской территории России

Избранному президенту США задали вопрос относительно того, должна ли Украина сдать свои территории России. Политик избежал прямого ответа, однако заявил, что в Украине есть города, где не осталось ни одного уцелевшего дома.

Это руины. Люди не могут вернуться в те города, там ничего нет... И в этих домах было много людей,

– ответил он.

В то же время Дональд Трамп отметил, что в войне России против Украины погибло гораздо больше людей, чем сообщается. По словам республиканца, это бойня, которую мир не видел со времен Второй мировой войны.

"Мы должны действовать как можно лучше, мы действовали как можно лучше. Посмотрим, что произойдет. С момента выборов мы работаем ежедневно, чтобы мир мог немного передохнуть, чтобы избавиться от войн", – сказал Трамп.

На вопрос, должен ли президент Украины Владимир Зеленский готовиться чем-то пожертвовать, чтобы закончить войну, Трамп ответил, что тот должен быть готовым к заключению соглашения о прекращении огня. Однако не уточнил, на каких именно условиях.

К слову, Дональд Трамп также не исключил, что может отменить разрешение администрации Джо Байдена для Украины относительно дальнобойных ударов по территории России западным оружием. По мнению республиканца, нынешнему главе США "не следовало давать это разрешение".