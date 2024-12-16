Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг новообраного президента США у Палм-Біч у Флориді.

До теми "Це 100-річна реконструкція": Трамп наголосив на астрономічних втратах України

Що сказав Трамп про поступки українською територією Росії

Обраному президенту США поставили питання щодо того, чи має Україна здати свої території Росії. Політик уникнув прямої відповіді, однак заявив, що в Україні є міста, де не залишилось жодного вцілілого будинку.

Це руїни. Люди не можуть повернутись в ті міста, там нічого немає… І в цих будинках було багато людей,

– відповів він.

Водночас Дональд Трамп наголосив, що у війні Росії проти України загинуло набагато більше людей, аніж повідомляється. За словами республіканця, це бійня, яку світ не бачив з часів Другої світової війни.

"Ми маємо діяти якнайкраще, ми діяли якнайкраще. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись воєн", – сказав Трамп.

На запитання, чи повинен президент України Володимир Зеленський готуватися чимось пожертвувати, щоб закінчити війну, Трамп відповів, що той має бути готовим до укладання угоди про припинення вогню. Однак не уточнив, на яких саме умовах.

До слова, Дональд Трамп також не виключив, що може скасувати дозвіл адміністрації Джо Байдена для України щодо далекобійних ударів по території Росії західною зброєю. На думку республіканця, нинішньому главі США "не слід було давати цей дозвіл".