Зазначається, що цього тижня Трамп надіслав послання президенту Зеленському. У ньому містився заклик "почати думати про припинення вогню та відмову від усіх тимчасово окупованих Росією територій", передає 24 Канал із посиланням на El Pais.

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Трамп надіслав послання Зеленському

За словами республіканця, які цитує видання, українській владі приємно говорити про повернення територій, але, буцімто, там нема що повертати. Від деяких міст, каже Трамп, не залишилося жодної цілої будівлі. Політик вважає, що зруйновані у боях населені пункти потребуватимуть 110-річної реконструкції.

Водночас кілька європейських джерел на умовах анонімності розповіли El Pais, що сигнали від Трампа Києву не є негативними. Про це, зокрема, свідчить той факт, що генерал Кіт Келлог, якого призначено спеціальним представником США з питань України, начебто публічно похвалив нові пакети озброєнь від адміністрації президента Джо Байдена. Йдеться про те, що Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили. Йому важливо не мати вигляд лузера.

Крім того, європейці переконують новообраного президента США, що мирні переговори на умовах Росії розв'яжуть руки Ірану і Китаю.

Тим часом українське джерело наголосило, що Трамп ще не ухвалив рішення, він постійно говорить різні речі, тому важливо діяти зараз і передавати наші послання.

До слова, раніше Трамп заявив про "невеликий прогрес" в припиненні війни Росії проти України, хоча ситуація, за його словами, залишається важкою та жахливою.