Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Оккупант рассказал о колоссальных потерях России

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор жителя Белгородской области. Так, мужчина делится со знакомым, что недавно видел в телеграмме, как "хоронили Ванькиного соседа". Оккупант также жалуется, что уже много погибших на войне, и только недавно похоронили более 20 человек.

Более того, на этом россиянин не остановился и начал жаловаться на то, что в Ростове-на-Дону лежат десятки тысяч убитых солдат.

Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли,

– говорит мужчина.

Разведка перехватила признание оккупанта: смотрите видео

К слову, Силы обороны поразили российский командный пункт в Льгове Курской области. Сейчас стали известны потери среди личного состава врага. Так, в результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады Салим Паштов и еще 17 российских военных. Большинство погибших – офицеры.