Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Важно ВСУ назвали потери врага в результате удара по пункту управления во Льгове
Потери России в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 782 510 (+1650) человек,
- танков – 9 644 (+14),
- боевых бронированных машин – 19 951 (+18),
- артиллерийских систем – 21 379 (+22),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- средства ПВО – 1032 (+1),
- самолетов/самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 999 (+28),
- крылатые ракеты – 3 003 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 262 (+82),
- специальная техника – 3 668 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, военные КНДР также несут потери в войне. Так, за 3 дня воины ССО ликвидировали 77 северокорейских солдат.