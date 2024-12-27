Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Важно ВСУ назвали потери врага в результате удара по пункту управления во Льгове

Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 782 510 (+1650) человек,

танков – 9 644 (+14),

боевых бронированных машин – 19 951 (+18),

артиллерийских систем – 21 379 (+22),

РСЗВ – 1256 (+0),

средства ПВО – 1032 (+1),

самолетов/самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 999 (+28),

крылатые ракеты – 3 003 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32 262 (+82),

специальная техника – 3 668 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, военные КНДР также несут потери в войне. Так, за 3 дня воины ССО ликвидировали 77 северокорейских солдат.