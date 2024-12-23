Украинские военные нанесли войскам Северной Кореи потери в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Корейцы идут в наступление по чистому полю

Украинские военные отчитались о 77 уничтоженных военных КНДР за три дня одним экипажем. Кроме этого, ранить удалось более 40 вражеских бойцов, которые планировали штурмовать наши позиции.

Воины 8-го полка Сил специальных операций в очередной раз уничтожают северных корейцев в чистом поле, – говорится в сообщении.

На видео видно, что военные КНДР действительно идут просто по полю, даже не пытаясь прятаться. По ним работают наши военные.

Бойцы уничтожили военных КНДР: смотрите видео

Также известно, что было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 багги и ББМ. В ССО отметили, что работа продолжается.