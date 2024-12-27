Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Важливо ЗСУ назвали втрати ворога внаслідок удару по пункту управління у Льгові
Втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 782 510 (+1650) осіб,
- танків – 9 644 (+14),
- бойових броньованих машин – 19 951 (+18),
- артилерійських систем – 21 379 (+22),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засоби ППО – 1032 (+1),
- літаків / aircraft – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 999 (+28),
- крилаті ракети – 3 003 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 262 (+82),
- спеціальна техніка – 3 668 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, військові КНДР також зазнають втрат у війні. Так, за 3 дні воїни ССО ліквідували 77 північнокорейських солдатів.