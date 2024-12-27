Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Важливо ЗСУ назвали втрати ворога внаслідок удару по пункту управління у Льгові

Втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 782 510 (+1650) осіб,

танків – 9 644 (+14),

бойових броньованих машин – 19 951 (+18),

артилерійських систем – 21 379 (+22),

РСЗВ – 1256 (+0),

засоби ППО – 1032 (+1),

літаків / aircraft – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 999 (+28),

крилаті ракети – 3 003 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 262 (+82),

спеціальна техніка – 3 668 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, військові КНДР також зазнають втрат у війні. Так, за 3 дні воїни ССО ліквідували 77 північнокорейських солдатів.