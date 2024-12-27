Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

До теми Мінус ще 1650 окупантів, танки, артсистеми та ББМ: втрати ворога на 27 грудня

Окупант розповів про колосальні втрати Росії

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову мешканця Бєлгородської області. Так, чоловік ділиться зі знайомим, що нещодавно бачив у телеграмі, як "ховали Ванькиного сусіда". Окупант також бідкається, що вже багато загиблих на війні, й дише нещодавно поховали більше ніж 20 осіб.

Ба більше, на цьому росіянині не зупинився і почав бідкатися на те, що у Ростові-на-Дону лежать десятки тисяч вбитих солдатів.

Казав мені наш спільний знайомий один, казав 56 тисяч ще неопізнаних, в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли,

– говорить чоловік.

Розвідка перехопила зізнання окупанта: дивіться відео

До слова, Сили оборони уразили російський командний пункт у Льгові Курської області. Нині стали відомі втрати серед особового складу ворога. Так, внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади Салим Паштов та ще 17 російських військових. Більшість загиблих – офіцери.