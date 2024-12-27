Россия, по его словам, продолжит достигать своих целей в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Во что "верит" Путин в 2025 году

У российского диктатора Владимира Путина спросили, верит ли он в завершение "конфликта" в 2025 году. Он не придумал ничего лучшего, чем сказать, что "верит в Бога". Далее из уст российского лидера прозвучали банальные: "А Бог с нами".

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Россия в 2025 году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции",

– добавил самопровозглашенный президент.

Путин также коснулся предсказаний относительно экономической ситуации в России в следующем году. По его словам, экономический рост будет "немного ниже", чем в 2024 году, но "столь быстрые темпы и не нужны".

Напомним, Путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи "главным образом говорил о мирном регулировании в Украине". По его словам, Словакия может предоставить "площадку для переговоров России и Украины".