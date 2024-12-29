Колишній високопосадовець розвідки США Норман Рул в інтерв'ю для 24 Каналу розповів, чого насправді хоче Владімір Путін, а також на що готове нове керівництво США, аби досягнути угоди про припинення вогню. До слова, сам Путін заявив, що Росія у 2025 році продовжить досягати цілей "сво".

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Чому Путін хоче припинення вогню

Російський диктатор на щорічній прямій лінії заявив, що буцімто буде готовий до компромісу щодо України. Втім його бажання базуються лише на власних умовах, які аж ніяк не можна вважати компромісом.

Путін точно готовий до припинення вогню на своїх умовах, що означало б суттєву поразку України та остаточне відокремлення її територій. Він хоче позбавити Україну можливості вступити до ЄС та НАТО, щоб уникнути виплати репарацій, які Росія винна українському народу. "Компроміс" Путіна не коштуватиме Росії нічого,

– зауважив Норман Рул.

Експосадовець розвідки також додав, що Дональд Трамп "серйозно налаштований" досягнути угоди про припинення вогню. Кіт Келлог, якого Трамп обрав спецпредставником у питаннях України та Росії, також усіляко допомагатиме у цьому новообраному президенту США.

"Але досягнення припинення вогню буде складним. Росія, найімовірніше, затягуватиме цей процес. Президент Трамп щиро готовий зробити усе можливе, щоб досягти цього швидко, але умови Росії будуть досить жорсткими", – наголосив Рул.

Американська сторона насамперед хоче досягнути припинення вогню задля мінімізації кількості жертв серед цивільних та військових. Водночас, аби це відбулося, саме Росія має піти на серйозні поступки й дотримуватися визначених умов. Та Кремль хоче тимчасового "перемир'я" лиш для паузи, яка дозволить йому виграти час для розбитої економіки і відновлення потенціалу армії.

"У Путіна, безумовно, є причини домагатися припинення вогню. Особливо, якщо це дозволить йому зруйнувати єдність Заходу щодо України, скасувати санкції, а також змусити Україну погодитися на територіальні поступки", – пояснив експосадовець розвідки США.

Чи піде Путін на умови Трампа

Тож Владімір Путін, ймовірно, радо погодиться на будь-яку угоду адміністрації Трампа, яка дозволить йому зберегти за собою окуповані території та зробить Україну слабшою.

Він спробує отримати найвигіднішу угоду. Ми повинні очікувати на те, що риторика Кремля зараз буде спрямована на те, аби зменшити кількість поступок, на які готовий піти Путін. Та врешті-решт Путіну доведеться зупинитися й відновити свою армію, а це займе час,

– зазначив Рут.

Є певні сумніви, що російський диктатор прямо відхилить пропозиції Дональда Трампа щодо зупинки вогню. Натомість він пропонуватиме такі умови, що затягуватимуть переговорний процес, аби, знову ж, мати більше часу для відновлення власного потенціалу.