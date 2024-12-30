Така конфронтація між Азербайджаном та Росією свідчить про ослаблення впливу Кремля на пострадянський простір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як падіння літака вплинуло та відносини Азербайджану і Росії

У неділю, 29 грудня, президент Ільхам Алієв висунув Росії умови, що включають взяття Росією на себе відповідальності за катастрофу, надання компенсації країні та сім'ям жертв, а також притягнення винних у збитті літака до суду.

Незадовго до цього Путін поговорив з Алієвим та вибачився перед ним за "трагічний інцидент", що стався в російському повітряному просторі, але не став брати на себе відповідальність. Алієв заявив, що вибачень недостатньою

Взаємні звинувачення являють собою одну з найбільших конфронтацій між Росією і лідерами колишніх радянських територій, з якими вона колись поводилася не більше ніж з підлеглими на своєму стратегічному задньому дворі,

– пише WSJ.

Аналітики зазначають, що ця конфронтація свідчить про ослаблення влади та впливу Москви в регіоні після її вторгнення в Україну.

Видання пише, що у висловлюваннях лідера Азербайджану бракувало поваги та дипломатії, які протягом тривалого часу керували відносинами з Росією. Обурення в Азербайджані через катастрофу літака демонструє ослаблення влади Росії в лавах її колишньої імперії та за її межами після війни проти України.

"Сварка з Азербайджаном показує втрату Москвою впливу ближче до дому", – наголошується в статті.

У матеріалу також згадуються зіпсовані відносини Росії з Вірменією. Через те, що майбутнє відносин з Азербайджаном під питанням, Москва ризикує втратити виляння на Південному Кавказі. Водночас у регіоні "зростає міць" Туреччини.