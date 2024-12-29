Лише через три дні після катастрофи, в якій загинуло майже 40 людей, очільник Кремля зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Під час розмови Путін вибачився за те, що інцидент стався у російському повітряному просторі. Проте не визнав те, що саме його ракетою був підбитий літак. У Баку незадоволені такою позицією Москви, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Авіакатастрофа Embraer в Казахстані: "вибачення" Путіна прокоментували у Лондоні

Азербайджану не подобається позиція Кремля щодо підбитого літака

У Кремлі процитували текст бесіди Путіна і Алієва. У ньому представлена російська версія аварії. Відповідно до неї, літак неодноразово намагався приземлитися в аеропорту Грозного в Чечні, але безуспішно, оскільки російські системи ППО відбивали атаку українських дронів.

Також слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом авіакатастрофи. Але там не йдеться про обстріл російською ППО пасажирського літака.

Тим часом у повідомленні пресслужби Алієва говориться, що у фюзеляжі літака були отвори. Крім того, згадуються свідчення тих, хто вцілів після катастрофи. Вони говорили про те, як "чужорідні частинки" пробивали салон під час польоту літака.

Відмінності між російськими та азербайджанськими показаннями свідчать про те, що Азербайджан незадоволений тим, якою мірою Кремль відмовляється прямо визнати роль російських систем ППО у збитті літака,

– наголошує Інститут вивчення війни.

До слова, Володимир Зеленський доручив передати Азербайджану дані української розвідки щодо авіакатастрофи з літаком Embraer 190 під Актау, щоб встановити правду про її причини.