Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Зауважимо, російський диктатор перепросив у президента Алієва, але не за збиття літака.

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Що думають у Лондоні про "вибачення" Путіна

У заяві президента Путіна відсутнє визнання того, що бездумні та безвідповідальні дії російської держави становлять величезну та безпосередню загрозу інтересам та національній безпеці інших держав,

– заявив представник МЗС.

У британській структурі закликали до повного та незалежного розслідування.

Як заявляють у Кремлі, Путін перепросив в Алієва, що "інцидент з азербайджанським літаком стався у повітряному просторі Росії". Тобто Путін не визнав, що саме російська ППО збила борт.

Зауважимо, що Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану інформацію щодо катастрофи з Embraer 190. Він зазначив, що це допоможе встановити правду щодо катастрофи.