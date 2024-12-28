Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України за 28 грудня. Під час цієї авіакатастрофи загинуло щонайменше 38 осіб.

До теми Після розмови з Алієвим Путін поговорив про авіатрощу з президентом Казахстану

Що сказав Зеленський про авіакатастрофу під Актау

Український лідер зазначив, що не сумнівається, що можна встановити повну правду про катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", а також, що Росії не вдасться нічого приховати.

Зараз уже залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан. Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації,

– сказав Зеленський.

Президент також закликав кожну країну тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу, подібно до того, що було і про збитий над Донеччиною боїнг рейсу MH-17.

"В розмові з президентом Алієвим ми відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих, і за все це повинна бути відповідальність – відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в Росії допустив: що літак став мішенню", – зауважив глава держави.

Окрім того, він наголосив, що заслухав доповідь розвідки щодо того, що сталось з падінням літака Embraer і наявних у нас даних. Зеленський доручив передати всі ці факти партнерам.

До слова, президент України також обговорив авіакатастрофу з літаком Embraer з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Зеленський наголосив, що на опублікованих фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, які дуже нагадують удар ракетою ППО.