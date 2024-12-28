У Кремлі кажуть, що вони "обмінялися співчуттями". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Про що говорив Путін із Токаєвим

Кремль стверджує, що розмова відбулася саме з ініціативи Владіміра Путіна.

Сторони зібралися до розслідування, зокрема, розшифровки бортових самописців залучити експертів з Росії, Азербайджану та Бразилії.

У Кремлі заявили, що "ця робота матиме об'єктивний та прозорий характер".

Нагадаємо, що перед бесідою із Токаєвим, диктатор Путін поспілкувався також із президентом Азербайджану Алієвим.

Кремлівський диктатор цинічно попросив вибачення в азербайджанського колеги за "інцидент", який "стався у повітряному просторі Росії". Зрозуміло, що Путін не збирається визнавати, що саме російська ракета із ЗРК "Панцир-С" пошкодила літак. Зате він не забув згадати, що у день атаки українські БпЛА нібито атакували Грозний, Моздок і Владикавказ, тому там працювала ППО.

До слова, у ЦПД пояснили, чому попри наявні докази вини Росії в авіатрощі, вона не говорить про свою причетність. У Центрі зауважили, що коли росіяни не встигають відреагувати та "створити конспірологічні теорії", то вони вдаються до тактики замовчування. Пізніше Кремль буде маніпулювати результатами розслідувань, як він це робив після авіакатастрофи МН-17.