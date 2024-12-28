В Кремле говорят, что они "обменялись соболезнованиями". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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О чем говорил Путин с Токаевым

Кремль утверждает, что разговор состоялся именно по инициативе Владимира Путина.

Стороны собрались к расследованию, в частности, расшифровки бортовых самописцев привлечь экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

В Кремле заявили, что "эта работа будет иметь объективный и прозрачный характер".