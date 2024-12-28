Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что Азербайджан может усилить военное сотрудничество с Украиной, ввиду авиакатастрофу в Казахстане. Это событие также может повлиять и на отношения между Турцией и Россией.

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Отношение Турции к российской политике

Александр Леонов отметил, что отношения между Турцией и Москвой начали портиться. Он напомнил, что турецкие власти пока не запрещает "параллельный импорт", который позволяет России обходить мировые санкции, но все может измениться.

Для Турции это (падение самолета в Казахстане – 24 Канал) хороший повод соскочить и запретить Кремлю такую преступную деятельность. Все из-за того, что этого настойчиво требуют в США,

– подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, в Соединенных Штатах Америки угрожают Реджепу Эрдогану санкциями против турецких компаний, если он не прекратит и в дальнейшем помогать России.

Турция может ввести ограничения и запрет на торговлю со страной-агрессором. Это будет влиять на цену российской нефти и прибыли оккупантов.

К слову, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета в Казахстане произошла из-за внешнего вмешательства, которое привело к потере контроля над судном. Он сообщил о многочисленных пробоинах в корпусе и ранениях пассажиров и экипажа из-за "посторонних частиц", которые проникли на борт в воздухе.