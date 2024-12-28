Таким образом Турция стремится поддержать Азербайджан и помочь выяснить причину авиакатастрофы в Казахстане, передает 24 Канал со ссылкой на TRT Haber.

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Что известно о привлечении Турции к расследованию

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции, по просьбе Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана в Турции сформировали экспертный комитет для расследования причин аварии. А также для проведения технического и операционного анализа и оказания необходимой поддержки.

Наша делегация будет работать в координации с местными властями, чтобы изучить все аспекты инцидента и сообщить о результатах,

– говорит Уралоглу.

Он также выразил свою поддержку Азербайджану и пожелал скорейшего выздоровления "азербайджанским братьям". Отмечается, что 27 декабря делегация выехала в Баку и уже сегодня начнет свою работу.

Напомним, что 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с самолетом Embraer-190. В результате этого погибли 38 человек, еще 29 человек госпитализированы.

Причиной катастрофы может быть столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона. Также есть предположение, что самолет был сбит российским ЗРК.