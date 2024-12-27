️Однако, в Кремле не хотят тот факт, что их ракета из ЗРК "Панцирь-С" стала причиной авиакатастрофы в Актау. У Центре противодействия дезинформации рассказали, почему Россия молчит, передает 24 Канал.

Смотрите также Капитану советовали садиться в море, – бортпроводник рассказал детали падения самолета Embraer

Почему Россия молчит об авиакатастрофе Embraer-190

В ЦПД отметили, что Россия молчит как об авиакатастрофе в казахстанском Актау, так и о задержании в Финляндии танкера российского "теневого флота". Это судно подозревают в повреждении кабелей.

Свое молчание россияне пытаются оправдать необходимостью "подождать завершения расследования". но молчание лишь подтверждает вину Москвы,

– говорят в ЦПД.

Все доказательства указывают, что именно российская ракета сбила азербайджанский самолет и что именно Россия повредила кабели между Эстонией и Финляндией.

"И в кремле это понимают", – отмечают в ЦПД.

Когда россияне проигрывают "по скорости реакции" и не успевают "создать конспирологические теории", то прибегают к тактике замалчивания.

Сейчас Кремль ожидает, когда спадет информационная волна правды. Тогда они будут пытаться манипулировать результатами расследований и влиять на общество своими конспирологическими теориями.

"Именно так Кремль действовал, когда скрывал вину в катастрофе малайзийского боинга в 2014 году. Именно так он планирует действовать и сейчас", – заключают в ЦПД.

Напомним, что президент Зеленский также сравнил авиакатастрофу Embraer-190 с МН-17. Он призвал к международному расследованию и привлечения Москвы к ответственности.