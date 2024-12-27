В Баку и Киеве считают, что самолет сбила российская ракета, выпущенная из ЗРК. В то же время у Путина отказываются "давать оценку" инциденту пока не завершено расследование, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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И пассажиры, и бортпроводники слышали взрывы

Бортпроводник Зульфугар Асадов рассказал, что самолету было отказано в посадке в Грозном, поэтому пилот начал кружить.

Капитан сказал стюардам, что ему советовали посадить самолет в море, но он решил взять курс на Актау и посадить его на землю. Он предупредил, что будет жесткая посадка, и попросил бортпроводников быть готовыми и подготовить пассажиров.

По словам Асадова, когда пилот только-только поднял самолет, он услышал взрыв с левого крыла. Всего было три взрыва. Что-то ударило его в левую руку, и в салоне снизилось давление.

Пассажирка Вафа Шабанова сказала, что она также услышала два громких взрыва. "Я очень испугалась", – поделилась женщина, добавив, что стюардесса попросила ее перейти в заднюю часть самолета.

После взрыва в салоне возникли проблемы с уровнем кислорода.

К слову, на крыле самолета было видно пробоины, а внутри судна и на фюзеляже есть повреждения от различных режущих инструментов.