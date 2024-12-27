Вероятнее всего, самолет был подбит российской ракетой ПВО. Об этом заявил, в частности, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Такой версии придерживаются и в правительстве Азербайджана. Депутат Расим Мусабеков заявил, что Россия должна извиниться за инцидент, подчеркнув, что факты сбития самолета подтверждены, передает 24 Канал.

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На брифинге 27 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что, мол, в Кремле знают о заявлениях из Баку с требованиями извиниться за аварию самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Впрочем, заметил приспешник российского диктатора, ему нечего добавить.

Песков подчеркнул, что продолжается расследование авиационного инцидента.

До выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем, что имеем право давать какие-то оценки, и не будем этого делать,

– подчеркнул он.

К слову, азербайджанские аналитики предположили, что пассажирский самолет возле Актау мог быть сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".